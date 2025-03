Parco rinnovato in via Bruxelles 

In via Bruxelles sarà completato un nuovo parco per bambini e adulti. La decisione è del Comune di Villaspeciosa. Il lavoro sarà realizzato con un finanziamento di 300mila euro della Regione che prevede la riqualificazione di via Bruxelles, la realizzazione di un parchetto inclusivo per disabili, nuovi giochi e altre aree verdi. Saranno terminati i lavori della zona ancora incompleta. Verranno anche realizzati pensiline per la sosta e la lettura e sarà inoltre sistemata tutta l’illuminazione.

«In settimana presentiamo in Giunta il progetto per il parco di via Bruxelles compreso di parchetto inclusivo», spiega il sindaco Gianluca Melis. «Stiamo cercando di essere puntuali con i lavori in tutte le zone del paese». In programma ci sono altre idee: «Abbiamo in programma anche altri progetti per cercare di migliorare il nostro paese», chiude Melis. «Ci sono tante zone in paese da riqualificare dove ci saranno nuovi lavori». (l. e.)

RIPRODUZIONE RISERVATA