Parco pubblico, abbandono e polemiche 

Ancora tensione tra maggioranza e opposizione alla vigilia delle Comunali. Questa volta l'oggetto della discussione è il parco comunale. Le giornate si allungano, arriva la primavera ma i decimesi, secondo la minoranza in Consiglio comunale, uno spazio pronto ad accoglierli non ce l'hanno.

La denuncia

«Erba alta, giochi dei bambini inutilizzabili, il chiosco in legno che cade a pezzi - denuncia Massimo Deidda consigliere di minoranza - e soprattutto da quasi due anni non c'è un punto ristoro in cui acquistare un gelato o una bottiglietta d'acqua. La club house è chiusa da anni perché in pessime condizioni, mi chiedo cosa si aspetti a presentare quanto meno la manifestazione di interesse, è necessario valutare se ci sono persone interessate a gestirla, i tempi burocratici sono lunghi e bisogna muoversi. Mi chiedo che senso aspettare che partano i lavori di ristrutturazione, se anche iniziano subito, dubito che tutto sarà pronto per Santa Greca di maggio, mentre sarebbe fondamentale che ci fosse un punto ristoro funzionante nel parco, stiamo parlando di nuove opportunità di lavoro. Non lamentiamoci poi se i decimesi si spostano ad Assemini o a San Sperate per trascorrere i loro pomeriggi dove ci sono parchi con servizi funzionanti».

Dalla conclusione del bando precedente che risale a circa due anni fa, in realtà era stata pubblicata una manifestazione di interesse per il punto ristoro ma era andata deserta: «Non dobbiamo stupirci - aggiunge Deidda - la proposta era inadeguata: chi vorrebbe prendere una struttura fatiscente che prevedere degli investimenti per un solo anno a un canone di circa 10mila euro, quando ad Assemini una struttura in buone condizioni veniva proposta a circa 60mila euro per 9 anni?».

La replica