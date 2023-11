Parco pronto, gara per la gestione 

Novità in vista per il parco comunale di Decimomannu. Il Consiglio ha approvato i requisiti per la concessione del servizio di gestione e si attende a giorni la pubblicazione del bando per l'affidamento. Alessandro Muroni, delegato alle attività produttive, lo illustra così: «Il bando si rivolge a una grande varietà di soggetti come cooperative, onlus o attività che già operano nel settore. Chi prenderà in gestione il parco dovrà garantire manutenzioni ordinarie, custodia giornaliera, apertura e chiusura nonché la gestione dei bagni. Manutenzioni straordinarie e disinfestazioni saranno invece a carico dell'amministrazione».

Socialità e cultura

«Proponiamo – continua Muroni – un contratto di durata biennale, eventualmente estendibile di un anno, che partirà dal primo gennaio 2024. Per quanto riguarda il canone di locazione, sentiti anche vari operatori del settore, abbiamo deciso di proporre una base di gara pari a 9.600 euro annui, I va esclusa. Il parco deve tornare a essere il nostro fiore all’occhiello creando economia, socialità e cultura. Abbiamo iniziato questo percorso con l’affidamento provvisorio del punto ristoro e una ricca programmazione di eventi: l’obiettivo – conclude Muroni – è offrire un servizio sempre migliore ed efficiente».

Potenziale non sfruttato

Le serate conviviali organizzate nel parco durante l'estate hanno avuto una buona risposta del pubblico ma, a stagione conclusa, rimane l’incognita sulla reale valorizzazione del servizio. Già in passato, partendo da premesse simili, problemi e incomprensioni varie tra amministrazione e gestori hanno limitato le attività culturali al minimo, con grave perdita per la comunità. Inoltre ormai da tempo molti cittadini invocano diverse migliorie. «Questo parco – dice Emanuele Mulas, 41enne papà di due bambine – ha un enorme potenziale non sfruttato. Da genitore mi piacerebbe vedere maggiore manutenzione ai giochi e l’apertura di più ingressi, magari collegati con la pista ciclabile. Investirei su nuove strutture in legno coperte, organizzerei una zona con attrezzi ginnici e punterei molto di più sul verde aumentando la biodiversità con nuove aiuole e fiori».

Vigilanza e custodia

Paolo Sanchez, 44 anni, anch’egli papà di due bambini, aggiunge: «Il parco è molto bello ma ci sono alcuni problemi. Sistemerei la recinzione, migliorerei l'illuminazione generale e vedrei con favore anche telecamere a circuito chiuso per garantire la vigilanza e la custodia di giochi e arredi. Infine sarebbe bellissimo predisporre una zona permanente per gli spettacoli. Durante la campagna elettorale – continua Sanchez – si è parlato molto di questo parco: spero che ora si riesca a valorizzarlo come merita. Qui a Decimo l’utenza internazionale aumenta di anno in anno e un parco moderno, a misura di famiglia, sarebbe davvero una bella cartolina per il paese».

