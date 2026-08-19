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L’Asinara.
20 agosto 2026 alle 00:16

Parco premiato con fondi per la sentieristica 

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Conti efficienti e capacità di spesa premiano il Parco nazionale dell’Asinara, un riconoscimento ottenuto dal Ministero dell’Ambiente che stanzia 57 mila euro per i sentieri turistici e 77 mila euro per i muretti a secco, un totale complessivo di 134 mila euro aggiuntivi, destinati a rafforzare la tutela del paesaggio storico e rurale dell’isola, migliorare la fruibilità della rete escursionistica e proseguire il recupero di elementi identitari e storici. Secondo la relazione della Corte dei conti 2024, il Parco dell’Asinara ha concluso 119 procedure acquisitive, per un importo di oltre 6,1 milioni di euro: il valore più elevato tra tutti i parchi nazionali italiani. Ulteriori premialità sono attese nell’ambito di “Parchi per il clima” 2027, il programma nazionale di decarbonizzazione finanziato da fondi europei. Le risorse premiali saranno destinate principalmente all’efficientamento energetico della caserma Falcone e Borsellino a Cala d’Oliva. «I dati della Corte dei conti e le premialità riconosciute dal Ministero rappresentano una conferma concreta della capacità del Parco di programmare e utilizzare le risorse assegnate», commenta il presidente del Parco, Gianluca Mureddu. «Aver raggiunto questi risultati con una struttura ridotta a sette dipendenti di ruolo rende ancora più significativo il lavoro svolto da tutti i soggetti coinvolti.» (m.p.)

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