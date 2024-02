Parco Parodi, nuove risorse per progettare la riqualificazione 

Via alla progettazione per il restyling e la valorizzazione del parco Parodi. Dopo il sì al finanziamento regionale - 140mila euro - il Comune stanzia altri 26mila euro e nomina il gruppo di lavoro che dovrà supportare le fasi di progettazione e dei cantieri.

Gli interventi sono già stati decisi con gli indirizzi dati dall’amministrazione comunale alcuni mesi fa: si va dall’inserimento «di barriere vegetali nel lato confinante con la via Leonardo Da Vinci, in modo da limitare rumori e polveri derivanti dall’alta densità di traffico veicolare, al ripristino delle porzioni di pavimentazione ammalorate o sconnesse», sino «all’abbattimento e sostituzione delle palme delle Canarie, decimate dal punteruolo rosso, con esemplari arborei autoctoni». Ci saranno anche «nuove essenze vegetali capaci di fornire alimento per insetti ed essere sicuro rifugio per uccelli e piccoli mammiferi», e si punta su «l’efficientamento dei sistemi di irrigazione mediante installazione e cablaggio di centraline per attivare l’impianto solo nei momenti di reale fabbisogno idrico della vegetazione». Fra gli interventi è prevista anche la manutenzione di spazi adatti ad ospitare attività culturali, la creazione di aree gioco per i diversamente abili, e l’installazione dei bagni.

