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Sant’Andrea
15 settembre 2026 alle 00:14

Parco Parodi, bagni pubblici aperti da ieri  

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I frequentatori del parco Parodi a Sant’Andrea, sono stati accolti ieri mattina da una gradita sorpresa. Dopo mesi di attesa sono stati aperti e sono fruibili a tutti, i servizi igienici all’interno del giardino, accessibili anche ai disabili.

I bagni erano stati realizzati a nuovo già qualche tempo fa ma erano rimasti off limits in attesa che si cambiasse il sistema di accesso, che in origine si era pensato di predisporre a moneta. Alla fine si è invece preferito lasciare l’accesso gratuito. I servizi saranno sempre custoditi per evitare raid vandalici.«Siamo davvero contenti che finalmente abbiano aperto i bagni» dice uno degli habitué dell’area verde Giorgio Sitzia, «per noi che ci riuniamo qui tutti i giorni ma anche per mamme, bambini e anziani si tratta di un servizio importantissimo perché alla fine se dovevi andare in bagno eri costretto a tornare a casa in fretta e furia».Tra l’altro al parco ci si riunisce anche per organizzare compleanni e altre ricorrenze che richiamano un alto numero di persone.

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