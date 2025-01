Parco, nuovo percorso naturalistico 

Il restyling è iniziato da pochi giorni con l’arrivo di nuovi alberi lungo il percorso naturalistico che da viale Colombo conduce verso l’interno del parco di Molentargius, lì dove è in corso un piano di manutenzione e rilancio da 800mila euro circa che comprende anche il versante cagliaritano dell’oasi abitata dai fenicotteri rosa: più verde, nuove staccionate e passerelle, i bagni pubblici all’ingresso, ma anche giochi per i bambini, e una palestra a cielo aperto. «Lavori importanti che ci consentono di valorizzare ulteriormente questo tesoro naturale», commenta Stefano Secci, presidente dal 2021 dell’ente Parco.

Il progetto

Il progetto esecutivo è stato approvato dal Consiglio direttivo del parco di Molentargius un mese fa. Nelle scorse settimane l’affidamento dell’appalto, seguito dal via ai lavori. Gran parte degli interventi sono concentrati sul lato quartese, partendo dal parcheggio di viale Colombo: circa 200 nuovi alberi che si alterneranno a quelli già presenti nel percorso pedonale, fra piccole palme, piante di lentisco, corbezzolo, mirto e lecci. «L’obiettivo è creare ulteriori zone all’ombra per rendere più piacevole le passeggiate e le corse a piedi e in bicicletta all’interno del parco», sottolinea Secci. Previste in progetto le nuove staccionate in legno e la manutenzione delle passerelle posizionate a ridosso dello stagno, insieme alla sostituzione dei giochi per bambini diventati ormai obsoleti con altrettanti nuovi e moderni. Non solo: ci sarà anche una sorta di palestra a cielo aperto con attrezzi per il fitness, sulla scia di quella inaugurata pochi mesi fa nel parco Europa a Pitz’e Serra, uno spazio per il calcetto con tanto di porte laterali, un tavolo da ping pong, e due in legno da picnic. «Interventi pensati per andare incontro alle esigenze di tutti, per un parco più inclusivo e accogliente possibile», aggiunge il presidente.

Fra le priorità anche il potenziamento del sistema antincendio, con altri due idranti previsti nel mega progetto in corso di realizzazione. Oltre alle risorse in bilancio per la pulizia ordinaria dai rifiuti che spesso diventano micce per i roghi estivi. «Gli incendi sono soprattutto dolosi, per questo abbiamo previsto un’ulteriore implementazione delle telecamere gestite congiuntamente con la Forestale e la vigilanza ambientale della Regione», annuncia Secci.

I lavori

Lavori concentrati sul lato quartese, ma non solo. Nuovi alberi, giochi, e staccionate sono previsti anche nella parte che ricade nel territorio di Cagliari. Nel frattempo proseguono i cantieri milionari per la valorizzazione e tutela del compendio Molentargius-Saline: dalla sistemazione degli argini dei canali e delle vasche, alla realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico per alimentare le idrovore del Poetto e del Rollone, sino alla costruzione di nuovi corridoi ambientali.

Resta invece da concretizzare il progetto da 600mila euro per la rinascita dello sterrato di via don Giordi, all’ingresso del parco. «Chiederemo di nuovo il finanziamento alla Regione - conclude Secci – perché quello resta un obiettivo da portare comunque avanti».

