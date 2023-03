Parco, nuove regole per i noleggi 

Il Consiglio direttivo del Parco nazionale ha approvato ieri a maggioranza (6 voti favorevoli e 1 contrario), il nuovo Disciplinare per il noleggio di unità da diporto e quello per la locazione di unità, sempre da diporto. «Lunedì provvederemo ad inviare comunicazione formale all’Avvocatura di Stato - ha dichiarato il direttore dell’ente, Giulio Plastina - in modo tale che questa prende atto e comunichi all’avvocato dei ricorrenti al Tar che il Disciplinare del 2022, è stato superato da due disciplinari, che potranno essere approvati dal Ministero dell’Ambiente solo ed esclusivamente al ritiro avvenuto dei ricorsi». Nella lettera di convocazione del Direttivo il presidente Fabrizio Fonnesu aveva infatti informato essere «in corso tavoli di concertazione con gli operatori economici al fine di addivenire alla predisposizione e approvazione di due disciplinari condivisi che consentirebbero agli operatori ricorrenti di ritirare il Ricorso di cui trattasi». La sentenza del Tar è attesa tuttavia per la stessa giornata di domani.

I numeri

Per quanto riguarda il disciplinare sul noleggio di unità da diporto, fermo restando quanto disposto dal DPR 17 maggio 1996 (che stabilisce il 75 per cento riservato ai residenti), c’è stata una revisione, viene considerato «che il numero massimo di autorizzazioni rilasciate ad agosto 2022 per le unità da diporto è pari a 930, mentre il numero di unità da diporto che effettuano attività di noleggio è di gran lunga superiore alle 360 unità; fermo restando il numero complessivo di accessi giornalieri previsti in 2500, si stabilisce che saranno messi a disposizione 500 permessi per le unità da diporto da adibire ad attività di noleggio nelle zone Mb dell’area marina del Parco, rilasciabili tramite bando pubblico a graduatoria di merito». Tali autorizzazioni saranno così ripartite: «200 autorizzazioni per natanti da diporto; 300 autorizzazioni per imbarcazioni da diporto». Per quel che concerne l’altro disciplinare, non soggetto al DPR 17 maggio 1996, fermo restando il numero di 2500 unità giornaliere viene stabilito «che saranno messi a disposizione 700 permessi per le unità da diporto adibite ad attività di locazione nelle zone Mb dell’area marina del Parco», rilasciabili tramite bando pubblico a graduatoria di merito, così ripartite: «300 autorizzazioni per natanti da diporto; 400 autorizzazioni per imbarcazioni da diporto». Il numero massimo di passeggeri dalle unità da diporto adibite locazione è di 12 persone. I due disciplinari prevedono un forte inasprimento delle sanzioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA