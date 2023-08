Parco Nervi  La danza  protagonista 

Nuovo appuntamento oggi a Cagliari per XVI edizione di Logos Cortoindanza, la rassegna tra danza, arte performativa, arte circense, teatro e musica, diretta da Simonetta Puscedduche che ospita oltre cinquanta artisti e si snoda da giugno a dicembre in undici luoghi affascinanti luoghi della memoria. Appuntamento stasera al Parco Padiglione Nervi con tre spettacoli, con inizio alle 21.

La giovane coreografa e danzatrice francese Leïla Ka porta in scena due coreografie: “Bouffées”, un’opera sorprendente alle prese con il dolore, in cui tre donne vestite con abiti a motivi floreali, immobili, si asciugano le guance inondate di lacrime. Accogliere il dolore per riuscire a trasformarlo nel potere della rinascita. Interpreti: Jannifer Dumet, Jennifer Dubreuil e Leïla Ka. Compagnia Leïla Ka/Koka; “C’est toi qu’on adore”, ancora la coreografa Leïla Ka qui si interroga sul destino e sulle possibilità del cambiamento attraverso questa creazione in duo. Eroine, alternativamente invincibili o tragicamente vulnerabili, avanzano, resistono, a volte crollano, ma si sforzano instancabilmente di combattere finché la forza non si esaurisce. Interpretazione: Jannifer Dumet e Leïla Ka. Compagnia Leïla Ka. Chiude questa serata Alexandre Fandard, artista visivo e coreografo di origine afro-caraibica, con “Ma Chair Monde”. Tra danza, canto e movimento costruisce un “paesaggio di stati d’animo” che evoca e invoca la memoria afro-caraibica fatta di rotture familiari e culturali, sradicamenti ed ellissi. Il corpo, come unica “casa” per essere nel mondo. Di e con Alexandre Fandard.

