Parco nell’ex cimitero, via ai lavori 

Ruspe in azione nell'ex cimitero, tra via Marcantonio e via delle Urne. Al via l'intervento che trasformerà il vecchio camposanto in una grande area verde in grado di contenere fino a 4mila persone.

L’annuncio

«Dopo 25 anni di chiacchiere oggi hanno acceso i motori le ruspe all'ex cimitero», annuncia il sindaco Tomaso Locci. «Parte la realizzazione del parco che prima di noi aveva trovato solo spreco di soldi e fiato. Un secondo parco che si aggiunge al Parco Magico, sempre da noi realizzato in via dell'Argine», prosegue: «La perseveranza, il cambio di passo che ha saputo imprimere l'assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi e la costante presenza e interesse del presidente di Commissione Ignazio Tidu, hanno permesso che la mia “testardaggine” avesse ragione sulle cause ostative che volevano impedirne la realizzazione».

Il sindaco sostiene che con questo intervento tutto il quartiere in prossimità dell’ex cimitero cambierà volto e la città «avrà uno spazio che negli anni ha visto un decadimento tale da degradare il contesto urbano limitrofo. Un'altra zona di Monserrato vivrà l'importante riqualificazione che merita». L’importo dell’intervento è di 850mila euro. L'autore del progetto è l'architetto Franco Galdieri.

L’assessore