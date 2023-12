Parco nell’ex cimitero, ora ci siamo: i lavori sono quasi finiti 

Manca poco all’apertura del parco urbano dell'ex cimitero, tra via Marcantonio e via delle Urne. C’è l’illuminazione, il prato, i giochi per bambini e le panchine, e i camminamenti. Si attende l’inaugurazione. Il parco piace, anche a chi inizialmente era scettico.

«Pensavo ci avrebbero messo molto tempo, ma sono stato smentito e do atto che almeno su questo sono stati veloci. L'area è molto bella», dice Massimo Trudu, un abitante della zona. «Speriamo venga inaugurato prima di Natale, sarebbe un bel regalo», auspica Daniela Faedda, abitante di via delle Urne, «vado a correre in altri parchi, ma avendone uno vicino casa, andrò lì».

I lavori sono iniziati ad aprile e non si sono quasi mai fermati. Un'ampia zona potrà ospitare gazebo per eventi, poi, oltre ai giochi, uno spazio è adibito ai picnic e allo sport; per l’area parcheggi manca solo da tracciare gli stalli. Di questi, una piccola parte saranno riservati ai residenti. È stato preservato il muro di cinta, simbolo di ciò che questo luogo è stato fino a qualche decennio fa, e sono stati anche messi due cipressi all’ingresso del parco, anche questo per ricordare l’ex cimitero. (ste. lap.)

