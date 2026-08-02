Parco natura, via libera dalla Giunta 

La giunta comunale di Lanusei, con una delibera adottata nei giorni scorsi ha dato il via libera al progetto per la realizzazione del Parco avventura al bosco Seleni.
L’amministrazione guidata dal sindaco Davide Burchi investirà 510mila euro per realizzare un’opera attesa soprattutto dai più piccoli, che presto potranno vivere grandi avventure percorrendo ponti tibetani, passerelle, zip line e percorsi di varie difficoltà tra gli alberi del bosco Seleni. La struttura potrà accogliere anche adulti e persone diversamente abili.
Il parco verrà allestito in un'area di settemila metri quadri (quella dell'ex campeggio che per ora non oggetto di concessione) dove i bambini potranno sbizzarrirsi, mettersi alla prova in totale sicurezza in mezzo alla natura. Soddisfatta l’assessora al Turismo Francesca Loi, che ha creduto fino in fondo a questo progetto.
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