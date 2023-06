Parco natura fuorilegge ancorato alle domus de janas 

Percorsi di arrampicata ancorati alle domus de janas, vie ferrate sul nuraghe, ponti tibetani su lecci secolari. Sono stati i carabinieri forestali a scoprire, nel comune di Cargeghe, su un’area di grande rilevanza naturalistica, una specie di Parco avventura abusivo su un’area di 40 ettari.

I militari si sono trovati davanti a percorsi per arrampicata ludico ricreativa a carattere alpinistico ancorati alle pareti delle domus de janas, perforazioni e vie ferrate sul nuraghe Pedras Serradas, ponti tibetani, corde e cavi di acciaio tra i lecci e la macchia mediterranea: il tutto realizzato in assenza di permesso di costruire. I percorsi presentavano anche teleferiche pericolanti e gradini installati sui costoni rocciosi della zona, anch’essi non autorizzati sotto il profilo paesaggistico, urbanistico e archeologico. I carabinieri del nucleo Nipaaf del distaccamento di Alghero al termine dei due anni di indagini hanno potuto procedere al sequestro preventivo a carico di ignoti, per impedire l’accesso nell’area in località S’Elighe Entosu, Rocca de Mesu Die. Una zona delicata dal punto di vista storico e faunistico, delimitata dal rio dei Mulini e che ricade all’interno di un sito di interesse archeologico e di salvaguardia ambientale, vincolata dalle norme di tutela del patrimonio speleologico delle aree carsiche. Un luogo dove non si potrebbe spostare una sola pietra. Invece il Parco Avventura era abitualmente frequentato da arrampicatori esperti e da appassionati.

RIPRODUZIONE RISERVATA