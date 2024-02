Parco Matteotti, rinnovate le panchine 

Continua il restyling del parco Matteotti, nel cuore della città. Dopo l’avvio della potatura di tutti gli alberi presenti nel giardino tra via D’Annunzio e via Marconi, in questi giorni gli operai della Avr, la ditta che si occupa della manutenzione delle aree verdi in tutta la città, sono impegnati nella tinteggiatura delle panchine. È stato scelto un grigio tenue per ridare nuova vita a quelle sedute che da tempo si trovavano in condizioni critiche, arrugginite e deturpate da scritte.

«Finalmente il parco sta cambiando volto», commenta Francesca Perra mentre passeggia con il suo cane, «era da tempo che si trovava davvero in condizioni pessime. Ho sentito dire che rimetteranno in funzione anche la fontana e questa è davvero una bella notizia».

E infatti il prossimo passo di questa messa a nuovo, una volta conclusa la potatura degli alberi, sarà proprio il recupero della grande fontana all’ingresso dell’area verde dalla parte di via Marconi, dove non solo saranno riattivati gli zampilli ma saranno anche rifatti la pavimentazione e l’impianto idrico. Impianto idrico che è già stato completato invece nel resto del parco e presto saranno così di nuovo sistemati i rubinetti.Sono previsti anche i nuovi giochi.Altalene, scivoli e così via troveranno spazio anche in altre aree verdi della città come nel parco giochi del Poetto.

