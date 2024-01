Parco Matteotti, rimossi i giochi dei bimbi devastati dai vandali 

Parte la messa in sicurezza dell’area giochi del parco Matteotti in via Marconi. Nei giorni scorsi gli operai hanno portato via il grande scivolo-castello danneggiato in più parti e deturpato dalle scritte dei vandali. Tanto che era stato da qualche tempo già reso off limits e circondato con le transenne.

Il suo recupero pare improbabile, quindi sarà sicuramente sostituito con un altro gioco in grado ugualmente di divertire i bambini. Così come sarà sostituito anche il tappeto gommato dove si appoggiava il gioco, anche questo in condizioni critiche e danneggiato in più punti per via del continuo calpestio e del passaggio, tempo fa, anche di motorini che entravano nell’area verde.Finalmente hanno tolto quel gioco che anche se era transennato era pericoloso lo stesso e non era certo un bel vedere» dice Marcella Pinna al parco con la sua bambina, «speriamo che lo sostituiscano presto perché adesso per i bambini non c’è davvero più niente. Inoltre dovrebbero mettere delle telecamere per evitare che i teppisti li distruggano e che li utilizzino i ragazzini grandi che sono loro che li danneggiano».Restano ancora chiusi i bagni pubblici: erano stati devastati dai vandali anni fa e mai più riaperti.

