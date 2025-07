Parco Matteotti, riaperti i bagni dopo anni 

I tanti frequentatori del parco Matteotti in via Marconi, questi giorni, hanno trovato ad accoglierli una sorpresa. Dopo anni di attesa sono stati riaperti i servizi igienici richiesti a gran voce soprattutto dagli anziani che frequentano il giardino e che ogni volta che si presentava la necessità erano costretti a correre a casa.

«L’apertura dei bagni al parco è sicuramente una buona notizia» dice Domenico Romeo, «ma non basta. Dovrebbero esserci servizi igienici dislocati in vari punti della città, come ad esempio piazza IV Novembre e altre, dove poter andare senza essere costretti a entrare nei bar e consumare per usare le toilette».

Dello stesso avviso anche Antonello Angheleddu, al parco con il suo bambino: «Vengo spesso qui con mio figlio e avere adesso la possibilità di usufruire dei bagni è una gran cosa: prima ci dovevamo arrangiare se lui aveva bisogno. L’importante è che restino puliti e che non li vandalizzino».

I bagni anni fa erano stati chiusi proprio a causa dei vandali che avevano distrutto tutto e rubato la rubinetteria. In seguito i giardinieri si erano anche quotati per riacquistare la parti mancanti ma poco tempo dopo era stato di nuovo devastato tutto. Adesso però i servizi sono custoditi tutto il giorno dai lavoratori dei servizi socialmente utili.

RIPRODUZIONE RISERVATA