Parco Matteotti, a fuoco due gabbiotti 

L’allarme è scattato alle 19 di ieri sera. Quando ancora al parco Matteotti c’erano mamme con i bambini, anziani e proprietari con il cane, le fiamme hanno avvolto rifiuti, sedie e altre materiali, che si trovavano all’interno di due gabbiotti che venivano utilizzati per la guardiania del giardino, dalla parte dell’ingresso di via Brigata Sassari.

Alcuni passanti hanno subito chiamato i vigili del fuoco. Le squadre sono arrivate sul posto e hanno prontamente spento il rogo. In via Brigata Sassari in supporto anche gli agenti della Polizia locale. Tutto si è risolto senza problemi e conseguenze per persone e animali, visto che proprio di fronte ai gabbiotti c’è la nuova area cani.

Non ci sono dubbi: dai sopralluoghi effettuati dai vigili del fuoco è stata appurata subito la natura dolosa del rogo. Probabilmente qualche ragazzino, per divertirsi , è entrato nei gabbiotti e ha dato fuoco ai rifiuti, incurante dell’ora e della presenza di tante persone nel parco. Poi , senza essere visto, si è allontanato in tutta fretta. D’altronde non è certo una novità che la parte attorno al parco in via Brigata Sassari sia meta di vandali e balordi che hanno distrutto anche le vetrate della sala Michelangelo Pira dove sono anche entrati rubando alcune attrezzature. E dall’altra parte, nel retro degli uffici del Ctm sono gettati quotidianamente decine di bottiglie di birra, cartacce e altri rifiuti simili.

Un degrado sotto gli occhi delle tantissime persone che ogni giorno scendono e salgono dai bus proprio nel capolinea di via Brigata Sassari. La situazione è la stessa da anni.

