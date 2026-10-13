Parco Martiri delle Foibe a nuova vita 

Riqualificazione in arrivo per il parco Martiri delle Foibe a Sestu, con 150mila euro finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri attraverso la Legge di Bilancio 2026, inseriti in una variazione al Bilancio comunale. Inaugurato nel 2023 su un’area incolta, è tra i parchi più recenti del paese. Oggi ospita il monumento dell’artista Benito Pili, camminamenti e aiuole, ma mancano panchine e giochi per bambini. «Questo finanziamento consentirà di valorizzare e mettere in sicurezza lo spazio verde da restituire alla comunità», commenta l’assessora al Verde pubblico Roberta Recchia: «Trattandosi di un parco intitolato ai Martiri delle Foibe, si terrà conto del valore storico e simbolico. È il risultato del lavoro di Fratelli d’Italia iniziato con Maurizio Meloni e Roberta Argiolas, e prosegue in piena continuità. Le risorse hanno consentito agli uffici tecnici di avviare la progettazione per arrivare all’appalto nel minor tempo possibile». (g.l.p.)

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