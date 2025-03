Parco Marconi, erbacce sfalciate a metà 

Quando si sono fatti vivi gli operai e hanno iniziato a tagliare l’erba nel grande terreno in via Marconi a Sestu, accanto al centro commerciale, molti residenti li hanno osservati con un po’ di scetticismo. «Non è la prima volta», racconta Umberto Oliviero, «tagliano qualcosa e poi spariscono». Qui infatti sarebbe dovuto nascere un parco, con i soldi pagati con gli oneri per la costruzione del centro commerciale, e dunque finanziato da privati. Ma dopo la realizzazione dei camminamenti, tutto è stato lasciato per molto tempo all'incuria. L’ultima volta che il prato è stato rasato risale alla scorsa estate. E questa volta lo sfalcio non è stato neppure finito; solo una piccola parte del terreno è stata pulita, nel resto la vegetazione resta altissima e qualcuno ha già iniziato a buttarci rifiuti, perché sembra un luogo abbandonato. Il Comune è intervenuto più volte, sollecitando la ditta incaricata, ma ormai la pazienza per molti è finita da tempo.

