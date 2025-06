Parco Marconi, dopo mesi ripartono i lavori 

Operai e mezzi sono tornati al parco in via Marconi a Sestu e i residenti quasi non ci credono. Niente di strano dato che questi lavori si trascinano da anni. Ma ci sono novità importanti.

«L’area è stata ripulita dalle erbacce, livellata e inoltre è stata ripristinata la recinzione da cantiere. Ora stanno predisponendo gli impianti per l’illuminazione pubblica e l’irrigazione, mentre alla fine dell’estate verrà messo a dimora il prato, sarà installato l’arredo urbano con giochi, panchine», spiega il vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Bullita. Il progetto è importante: qui c’era un’area incolta, poi è arrivato un centro commerciale, e il proprietario del capannone ha anche dovuto creare un parco per poter costruire. Il Comunenel frattempo ha realizzato anche dei parcheggi.

Purtroppo il bel sogno si è scontrato con la realtà a causa di problemi non meglio chiariti da parte dell’azienda, tra soste, riprese dei lavori, e ancora soste sempre più lunghe, il parco non finito sembrava il simbolo dell’abbandono. «Restituiremo a quel quartiere e a tutti i compaesani» dichiara la sindaca Paola Secci, «oltre ai parcheggi già in utilizzo, un’area attrezzata di generose dimensioni, che oltre ad essere un polo di socializzazione potrà essere utilizzata anche dalle vicine scuole per attività all’aperto».

Se tutto va bene il parco sarà pronto in autunno e ci saranno anche alberi a cura dell’assessorato al Verde. «Speriamo che sia la volta buona», si augura Bullita. E con lui i residenti.

