Parco Marconi, domani incontro in Municipio per sbloccare i lavori 

Passa il tempo, ma nel terreno che dovrebbe ospitare il “parco Marconi” a Sestu non si muove foglia. Tanti, forse troppi gli stop ai lavori e chi abita in zona comincia a perdere le speranze. Eppure ci sono novità in arrivo. Dagli uffici comunali filtra che per domani è previsto un incontro nel palazzo di via Scipione e martedì dovrebbero finalmente tornare gli operai.

Chi ha buona memoria ricorda gli annunci dello scorso febbraio, quando fu svelato il progetto di un grande parco in quest’area completamente abbandonata che diventa anche una piccola discarica di rifiuti. Un’oasi con attrezzi per il fitness, un’area giochi, alberi e aiuole, da realizzare con i soldi dei cosiddetti oneri di superficie pagati dal proprietario del capannone che ospita il centro commerciale vicino. Il progetto prevede anche la creazione di parcheggi e di un nuovo marciapiede, ma solo questa parte è stata portata a termine, durante l’estate. Intanto vari stop per la mancanza di materiali e altri problemi, poi qualche settimana fa la promessa che i lavori sarebbero ripresi a breve. Tra le cause di questo ritardo ci sono problemi tra il committente e la ditta, che però sono in via di risoluzione.

