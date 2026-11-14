Si avvicina alla conclusione la riqualificazione del parco Efisio Marcis di via Fiume, che entro la fine dell’anno dovrebbe tornare a disposizione della comunità. Gli interventi, avviati lo scorso anno, puntano a restituire alla cittadina uno spazio verde rinnovato e attrezzato per accogliere famiglie e bambini. «I lavori di riqualificazione procedono e sono ormai vicini alla conclusione», conferma il sindaco Michele Cossa. «Occorre però ancora un po’ di pazienza. Presto verrà seminato il prato e bisognerà attendere circa 45 giorni per consentire all’erba di crescere e radicarsi correttamente».

Le novità

Tra le novità ci sono nuovi percorsi pedonali e pavimentazioni drenanti, la sistemazione delle aiuole e delle aree verdi e l’installazione di nuovi elementi di arredo urbano tra cui panchine, cestini e fontanelle. Rinnovata anche all’area giochi, dove sono sono state installate nuove attrezzature per i più piccoli come un’altalena doppia, un gioco a molla e una struttura combinata con torretta, accompagnate da una pavimentazione antitrauma per garantire maggiore sicurezza durante i giochi. Il progetto comprende anche un nuovo impianto di illuminazione a led e la predisposizione per un sistema di videosorveglianza. Interventi anche nell’area cani, dove è stata sistemata e migliorata la recinzione.

Calendario

I lavori sono stati consegnati nel gennaio 2025. L’importo inizialmente previsto per i lavori era di circa 630mila euro. Nel corso del cantiere però si è resa necessaria una variante progettuale dopo il ritrovamento, durante i movimenti di terra, di un cordolo in cemento armato non previsto dal progetto originario. La modifica ha comportato un aggiornamento degli interventi da eseguire e del quadro economico dell’opera, salito a 790mila euro. L’area, conosciuta come parco di via Fiume è intitolata al contadino sestese Efisio Marcis, che divenne uno dei protagonisti locali del Risorgimento italiano. Marcis infatti partecipò alla guerra di Crimea e prese parte anche alle campagne militari per l’unificazione dell’Italia nelle città di Gaeta e Messina. «Il Comune gli ha voluto intitolare questo parco, anche per tramandare la memoria della nostra comunità. Sarebbe bello che questo luogo, oltre a essere uno spazio di incontro, di gioco e di svago, diventasse un’occasione per far conoscere ai più giovani la storia di un sestese di cui possiamo essere orgogliosi» conclude Cossa. «Ancora qualche settimana di pazienza, dunque. Il parco Efisio Marcis sta per tornare a vivere».