Parco Marcis chiude un accesso 

L’accesso da via Fiume del Parco Marcis è stato chiuso per lavori di restyling. «Avrà una nuova pavimentazione, nuova illuminazione, nuovi bagni. Non sarà solo un restauro, ma “una rigenerazione urbana, per migliorare e trasformare l’aspetto, la funzionalità e qualità dell’intero parco con nuove aree verdi di prati, e alberate», aveva spiegato l’assessora al Verde Pubblico Roberta Argiolas al momento dell’approvazione del progetto lo scorso dicembre. La fine dei lavori è prevista per l’estate. Qualche piccolo disagio dunque per i cittadini che non potranno attraversare a piedi il parco per andare da un punto a un altro della città, mentre sarà comunque garantito l’ingresso da via Sardegna per raggiungere la Scuola Civica di Musica. Il parco Marcis è il più antico di Sestu e il suo nome rende omaggio a un eroe del Risorgimento sestese ma da qualche tempo aveva bisogno di un restauro, che finalmente dovrebbe iniziare.

