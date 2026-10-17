Parco Magico, via al nuovo bando 

Al via il bando per l’assegnazione del chiosco del Parco Magico di Monserrato per la gestione di uno degli spazi verdi più frequentati della città. L’amministrazione punta a individuare un gestore capace di garantire continuità a un servizio che, negli anni, ha contribuito a rendere il parco un punto di aggregazione stabile per famiglie, bambini e residenti.

Iter burocratico

La pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale chiude una fase di attesa legata alla risoluzione del precedente contratto e apre ora una nuova opportunità per chi desidera investire in un’attività radicata nel territorio. Il bando prevede criteri di selezione orientati a premiare proposte capaci di garantire un servizio continuativo.

Il sindaco Tomaso Locci ricorda il percorso che ne ha portato alla realizzazione del parco e del punto ristoro: «È il primo parco realizzato ex novo a Monserrato, ci siamo molto affezionati. Si tratta di un gioiellino fatto con meno di 200mila euro». Il primo cittadino ricorda anche gli interventi successivi: «Negli anni abbiamo fatto le telecamere, un sistema di illuminazione adeguato. È un parco realizzato con dei crismi di alta sicurezza».

Corsa a ostacoli

Sul chiosco, Locci ripercorre le difficoltà degli ultimi mesi: «Ci sono state alcune problematiche perché il precedente gestore è andato via prima della fine del contratto, per cui abbiamo dovuto aspettare la risoluzione». Nonostante lo stop, il sindaco sottolinea che il punto ristoro ha dimostrato di funzionare «benissimo sia d’estate che d’inverno», registrando numeri considerati significativi. Ora l’amministrazione guarda alla nuova assegnazione: «Ci teniamo a riaprire questo chiosco quanto prima. Siamo fiduciosi che le persone che lo prenderanno abbiano voglia di fare. Ci auguriamo inoltre che l’occupazione sia locale, perché è giusto restituire al territorio qualcosa». L’obiettivo è aggiudicare il bando entro febbraio, con una riapertura stimata per aprile. «Ci dispiace che le famiglie abbiano aspettato un po’, ma a breve i cittadini potranno riassaporare la bellezza di questo parco sotto tutti i punti di vista», conclude.

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