Parco Magico: «Il chiosco sta per aprire» 

Il chiosco del parco Magico è quasi pronto per aprire. A rassicurare i frequentatori dell'area verde di via dell'Argine sono gli stessi gestori, proprietari di una gelateria a Selargius che chiariscono: «Abbiamo avuto difficoltà iniziali, sulle quali abbiamo ironizzato, ma ci stiamo impegnando con l'amministrazione per riuscire in tempi brevi a inaugurare l'attività».

E smentiscono la tesi circolata sui social secondo cui il Comune avrebbe consegnato il chiosco con impianti non a norma: «Ci dissociamo fermamente, non conosciamo l'autore del commento che ha usato toni che non condividiamo». La struttura del chiosco è stata inaugurata dalla Giunta a giugno, ora si attende l'apertura. Sulla pagina Instagram, alla domanda di un utente («Chissà per Natale riuscirete a mettere le luminarie?»), rispondono: «Se l'Enel ci fa contenti sì».

