Parco Magico, il chiosco sta per aprire 

Che fine ha fatto il chiosco ristoro del parco Magico inaugurato dal Comune a giugno. A dare una prima risposta erano stati i proprietari della Zav Gelateria, l'azienda che lo gestirà, che a ottobre avevano rassicurato che "The Clover Loungebar" – questo il nome – avrebbe aperto a breve. Ora il momento è quasi arrivato: i gestori stanno ultimando l'allestimento. Ci sono già i tavolini e le poltroncine e anche all'interno è quasi tutto pronto. Manca quindi da sistemare alcune cose e poi verrà annunciata la data ufficiale. «Abbiamo avuto delle difficoltà iniziali per poter aprire, sulle quali abbiamo ironizzato, ma ci stiamo impegnando con l'amministrazione di Monserrato per riuscire in tempi brevi a inaugurare l'attività», avevano dichiarato i proprietari a ottobre, chiarendo i dubbi di tante persone che legittimamente si erano posti delle domande.

