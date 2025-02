Parco Magico, ecco le zone fumatori 

Prato più pulito e meno rischi di inalazioni passive. I cittadini di Monserrato promuovono la stretta sul fumo nelle aree verdi, cominciata un paio di giorni fa al Parco Magico. Per dire stop alle sigarette dentro il giardino, infatti, sono state istituite due zone riservate ai fumatori, posizionate all’esterno degli ingressi di via Dell’Argine e via Bolivia. Al momento sono formate da un cartello con la scritta “smoking area” e un posacenere. Semplici, minimali, e si spera efficaci. Perché nonostante la presenza dei cestini, restano ancora tante, troppe, le cicche abbandonate nel prato.

E infatti, come spiegato dall’assessore al Verde Saverio De Roma, lo scopo è duplice: garantire il rispetto dell’ambiente, contrastando la fastidiosa usanza di gettare i mozziconi a terra, e tutelare i frequentatori, nella maggior parte dei casi minorenni.

Sì dei frequentatori

Osservando i nuovi posacenere appena installati, sembra che nei primi due giorni qualcuno abbia già preso la buona abitudine di depositare lì i propri residui. Così gli habitué del parco, soprattutto genitori che nel pomeriggio accompagnano i propri figli a giocare, si complimentano per l’iniziativa. «Se la regola verrà rispettata è una buona idea, speriamo vengano fatti i controlli», commentano in molti. «Un’ottima cosa senza dubbio, dato che qui ci sono sempre molti bambini», sostiene Laura Gabrielli. «Purtroppo qualcuno fuma lo stesso all’interno dei cancelli, forse la misura andrebbe pubblicizzata di più, ma a noi va benissimo». In effetti, non tutti i frequentatori del giardino sono a conoscenza delle nuove zone da poco istituite. «Non lo sapevo, ma da persona fumatrice penso abbiano fatto bene, ne usufruirò», assicura Nadia Mei. «Porto mia figlia al parco perché ci sono molti altri bambini, ed effettivamente si vedono molte mamme che fumano, è una cosa che potrebbe nuocere», dice Anna Chessa.

«L’importante è che il posacenere venga svuotato e le sigarette non vengano disperse nell’ambiente. Siamo pur sempre all’aperto e lo spazio per non disturbare c’è, ma comunque meglio fuori che dentro», osserva Marina Spiga. «Non tutti sono educati e rispettano le dovute distanze con i bambini», aggiunge Graziano Serventi, «quindi per quanto mi riguarda è giustissimo che si fumi fuori dal cancello».

Presto altri parchi

La sperimentazione al Parco Magico è destinata a proseguire anche altrove: nei prossimi mesi, come chiarito dall’assessore De Roma, anche negli altri parchi cittadini saranno create delle zone riservate negli spazi antistanti agli ingressi. L'obiettivo è quello di liberare da fumo e mozziconi tutte le aree verdi.

RIPRODUZIONE RISERVATA