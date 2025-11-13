Parco lungo il fiume, lavori al via a gennaio 

Manca poco ai lavori per il parco Lineare di Quartucciu, lungo il rio Is Cungiaus. Se non ci saranno intoppi, partiranno a gennaio e dureranno un anno e mezzo. Il progetto esecutivo era stato approvato a giugno di quest'anno e la gara bandita a luglio.

Il contratto con la ditta che dovrà occuparsi dell’intervento, verrà stipulato entro dicembre. Il progetto da 3,2 milioni prevede, sul lato opposto a via Salvo d’Acquisto, oggi sterrato, una pista ciclopedonale con alberature e aree verdi a giardino disposte come “cunei” lungo il tracciato, oltre a due ponti anch’essi ciclopedonali che congiungeranno le due parti del paese: quella storica e quella di nuova costruzione, attualmente accessibili da via Mandas. Un percorso affiancherà tutto il corso del fiume, da via Quartu alla 554 cagliaritana, diventando così un primo tassello per la realizzazione della rete ciclopedonale intercomunale. Ci saranno inoltre spazi per la sosta, la socializzazione, il relax e lo sport all’aria aperta. Al contempo verrà fatta la riqualificazione dell'alveo e degli argini, con il rifacimento della savanella in cemento per favorire lo scorrimento dell’acqua. Le sponde saranno bonificate, con la rimozione delle canne e la posa di vegetazione strisciante per stabilizzare i versanti e prevenire frane.

«Il progetto, insieme agli altri interventi previsti sul territorio come l'asse della cultura e l'asse del polo dell'intrattenimento e dello sport, avvicinerà la periferia al centro urbano», assicura l’assessore ai Lavori pubblici e Ambiente Walter Caredda.

