VaiOnline
Quartucciu.
14 novembre 2025 alle 00:29

Parco lungo il fiume, lavori al via a gennaio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Manca poco ai lavori per il parco Lineare di Quartucciu, lungo il rio Is Cungiaus. Se non ci saranno intoppi, partiranno a gennaio e dureranno un anno e mezzo. Il progetto esecutivo era stato approvato a giugno di quest'anno e la gara bandita a luglio.

Il contratto con la ditta che dovrà occuparsi dell’intervento, verrà stipulato entro dicembre. Il progetto da 3,2 milioni prevede, sul lato opposto a via Salvo d’Acquisto, oggi sterrato, una pista ciclopedonale con alberature e aree verdi a giardino disposte come “cunei” lungo il tracciato, oltre a due ponti anch’essi ciclopedonali che congiungeranno le due parti del paese: quella storica e quella di nuova costruzione, attualmente accessibili da via Mandas. Un percorso affiancherà tutto il corso del fiume, da via Quartu alla 554 cagliaritana, diventando così un primo tassello per la realizzazione della rete ciclopedonale intercomunale. Ci saranno inoltre spazi per la sosta, la socializzazione, il relax e lo sport all’aria aperta. Al contempo verrà fatta la riqualificazione dell'alveo e degli argini, con il rifacimento della savanella in cemento per favorire lo scorrimento dell’acqua. Le sponde saranno bonificate, con la rimozione delle canne e la posa di vegetazione strisciante per stabilizzare i versanti e prevenire frane.

«Il progetto, insieme agli altri interventi previsti sul territorio come l'asse della cultura e l'asse del polo dell'intrattenimento e dello sport, avvicinerà la periferia al centro urbano», assicura l’assessore ai Lavori pubblici e Ambiente Walter Caredda.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Camion senza freni, muore schiacciato allevatore di 72 anni

Giacomino Demontis di Buddusò vittima della tragedia a Pattada 
Andrea Busia
L’inchiesta

«I soldi per le coste sarde usati per viaggi privati e per una villa a Capri»

L’accusa: spesi due milioni della Conservatoria Arrestato l’ex direttore Giampiero Sanna 
Matteo Vercelli
Riforme

«Proporzionale puro e più consiglieri»

I partiti rimasti fuori dall’Assemblea chiedono un nuovo sistema elettorale 
Regione

Agricoltura, Satta  non vuole mollare: «Il 20 dal ministro»

L’assessore: al settore serve continuità Ma Agus è pronto a subentrare già oggi 
Roberto Murgia
Ambiente

Lago in secca, affiora il passato

Is Barrocus ai minimi: acqua potabile a rischio in 60 paesi 
Sonia Gioia
Scuola

Dettori, i primi gloriosi 160 anni

Nato come Regio liceo, fu intitolato al teologo sardo nel 1865 
Sara Marci