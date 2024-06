Parco lineare, lavori in corso 

Rispettare i tempi di consegna, previsti entro l’estate, sarà difficile se non impossibile. A poco più di un anno di distanza dall’avvio dei lavori di realizzazione, però, il parco lineare inizia a prendere forma. Il progetto da sei milioni di euro, uno dei più importanti all’interno del programma Oristano Est, rappresenta una sorta di “cerniera” tra gli interventi di recupero urbano destinati a rigenerare il bordo orientale e meridionale della città lungo il passante ferroviario.

I ritardi

«Siamo a buon punto», assicura il sindaco, Massimiliano Sanna, anche se, a dire il vero, l’elenco delle opere da portare a compimento è ancora lungo anche in virtù della perizia di variante approvata lo scorso gennaio. I punti di sosta attrezzati con giochi per bambini e attività di svago sono ancora sulla carta, così come le piantumazioni, elemento cardine del progetto che prevede l’inerbimento di diverse aree, oltre alla messa a dimora di 60 alberi e 450 arbusti. Fermo al palo anche il percorso che si spinge oltre il ponte di Chirigheddu e che si interseca con i lavori di rete ferrovie italiane.

In corso

In via Baracca, dietro il Centro intermodale, l’ampio spazio verde è stato ripulito in attesa di ospitare giochi inclusivi per bambini, un’area sport con la realizzazione di un campo da basket, arredi per il fitness e uno spazio destinato ai cani.

Procede la realizzazione della pista ciclopedonale che partendo dal passaggio a livello di Silì guarda alla zona industriale, come testimonia il tracciato ben visibile in via Volta (anche se ancora manca il rivestimento).

«Tutta la zona - si legge nella relazione progettuale - è stata studiata per essere il più possibile inclusiva e garantire la fruizione a bambini, persone con disabilità e anziani».

I rinvii

Dagli elaborati iniziali sono stati stralciati i lavori la realizzazione della rotatoria di via Vandalino Casu e il percorso ciclopedonale che dalla strada Provinciale “Oristano - Santa Giusta” arriva fino all’ex mattatoio.

Le risorse risparmiate sono state destinate in parte alla riqualificazione dell’accessibilità alla Villa Eleonora, lungo vico II° Volta, con l’apertura di un accesso carrabile alla Casa di riposo “Eleonora D’Arborea”, in parte alla modifica del tracciato della pista ciclopedonale tra il nuovo sottopasso ferroviario previsto in via Laconi e la pista ciclabile che è in corso di realizzazione da parte del Consorzio industriale oristanese lungo la strada Provinciale che collega il capoluogo e Santa Giusta.

