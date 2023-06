Parco lineare, finalmente si parte  

Ad un anno dall'accordo, ecco il pagamento. Tra Comune e Ferrovie dello Stato si chiude la partita sugli espropri dei terreni interessati dai progetti di Oristano Est.

II dirigente, Giuseppe Pinna, ha firmato il nulla osta allo svincolo dei 791mila euro che l'amministrazione civica aveva versato alla Cassa depositi e prestiti a titolo di indennizzo. E adesso possono partire i lavori, già appaltati, per la nascita del Parco lineare.

La diatriba

La diatriba era iniziata nel 2019 quando gli uffici di piazza Eleonora avevano determinato l'indennità provvisoria per l'acquisizione degli spazi nelle quali ricadono alcuni interventi di riqualificazione.

Poco più di 25mila metri quadri di terreno per i quali le casse civiche erano pronte a versare 791mila euro più Iva. La società ferroviaria, però, non aveva giudicato congrua la proposta e tre anni fa era stata richiesta una nuova stima.

Ma la valutazione alla fine era la stessa. Rfi non si era arresa e aveva depositato un ricorso alla Corte d'Appello di Cagliari.

Nessun dubbio sugli espropri, tanto è vero che la cifra stabilita da due distinte perizie era stata depositata nella Ragioneria territoriale dello Stato del ministero dell'Economia e delle Finanze, ma il rischio di una battaglia legale sembrava concreto.

La svolta

La svolta è arrivata con la firma di un verbale di transizione attraverso il quale amministrazione civica e società ferroviaria si sono accordate per una superficie totale di esproprio di 26.299 metri quadrati per un ammontare di 828.418 euro, più 182mila euro di Iva. Il via libera è stato formalizzato lo scorso gennaio, mancava solo l'ultimo passaggio: lo svincolo delle somme che ora potranno essere trasferite a Ferrovie dello Stato.

I lavori

L’intervento principale, oltre a quelli relativi alla sistemazione dell'area di via Marconi, al completamento nell'area del Foro Boario, alla riqualificazione degli ingressi di Fenosu e Silì e del parco villa Eleonora d'Arborea, riguarda la rigenerazione del bordo orientale e meridionale lungo il passante ferroviario. I lavori del Parco lineare (6 milioni di euro in tutto), sono stati consegnati lo scorso aprile al consorzio Conscoop e dovranno concludersi entro l’estate 2024.

«Si tratta di uno dei progetti più rilevanti per la città negli ultimi decenni - le parole del sindaco Massimiliano Sanna all’indomani dell’aggiudicazione - Immaginato e progettato per incidere profondamente nel tessuto urbanistico e sociale, il parco sarà un grande polmone verde che costeggerà la periferia dal fiume Tirso fino all’ex mattatoio nella zona industriale».

