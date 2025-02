Parco, lavori lasciati a metà 

«Non lasceremo i lavori incompleti: con le economie dell’appalto sistemeremo anche le ultime criticità». Precisazione doverosa quella dell’assessora all’Ambiente, Maria Bonaria Zedda, perché attraversando il Parco della Resistenza che si affaccia in viale Repubblica, recentemente sottoposto ad un intervento di riqualificazione da 140mila euro grazie ad un finanziamento della Regione, appare evidente che qualcosa sia rimasto in sospeso.

Gli interventi

Passeggiare sui vialetti, bisogna riconoscerlo, non è più un’impresa ad alto rischio: laddove erano presenti pericolosi dislivelli, i percorsi pedonali sono stati ripristinati, come dimostrano i vari rattoppi. Per gli appassionati di sport all’aria aperta, è stata ampliata l’area fitness: oltre alle tradizionali spalliere e barre parallele, sono stati messi a disposizione dei fruitori del parco attrezzi per l’allenamento cardio come cyclette e bici ellittica, dotate di display.

Sul fronte giochi, è tornato finalmente accessibile il “Villaggio Lisbona”: struttura composta da due scivoli collegati da passerelle coperte a lungo transennata per problemi di sicurezza. «Nel progetto originario era prevista la sostituzione - spiega l’esponente della Giunta - ma la spesa era troppo alta, circa 40mila euro. Abbiamo preferito sostituire le parti pericolose, come il ponte tibetano, e restituirlo ai bambini».

I problemi

A proposito di modifiche, nessuna traccia «della nuova area gioco con spazi dedicati alla sabbia ed acqua all’aria aperta», annunciati un anno fa dall’Amministrazione.

Ci sono le altalene, anche se non tutte sono utilizzabili. Quella a quattro elementi, recintata lo scorso settembre dai vigili urbani per via di un sostegno completamente corroso, è ancora inaccessibile, nonostante dal Comune facciano sapere che l’intervento è già stato completato. Sulle altre, poco distanti, meglio fare attenzione: il tappeto in gomma, completamente sollevato, è tutto fuorché anti-trauma.

«Presto sarà sostituito utilizzando l’avanzo del ribasso d’asta», assicura l’assessora Zedda.I cestini per i rifiuti non mancano, quelli danneggiati sono stati sostituiti. Qualche panchina, invece, attende ancora manutenzione.

L’impianto

Le risorse, fanno sapere dall’ufficio Ambiente, non bastate neanche per «il rifacimento dell’impianto di irrigazione (laddove necessario) con utilizzo sistema di rilevazione umidità terreno e posizionamento fontane acqua potabile». «L’intervento - chiariscono - sarà comunque realizzato nell’ambito di un altro progetto già finanziato».

L’acqua, per il momento, meglio portarla da casa: delle quattro fontanelle esistenti, solo da una viene fuori un timido rivolo d’acqua. Le altre, compresa quella all’interno dell’area cani, sono a secco.

