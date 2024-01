Parco, la politica agita le acque 

Centocinquanta euro per accedere all’Area marina protetta di Capo Caccia-Isola Piana, tanto dovranno pagare, per ogni passeggero trasportabile, gli operatori che noleggiano i natanti con conducente. Significa che una barca, a vela o a motore, capace di ospitare a bordo dieci persone, dovrà sborsare 1500 euro all’anno. È il prezzo da pagare per godere di un mare incontaminato, usufruendo delle boe galleggianti che i vertici del Parco hanno già fatto installare nelle calette più gettonate, mentre altre saranno disponibili entro l’estate. L’obolo per l’ingresso alla riserva marina sta facendo storcere il naso ai piccoli imprenditori del turismo nautico che si sono riuniti in associazione e che questa mattina prenderanno parte alla riunione della commissione Ambiente presieduta da Christian Mulas, con il management del Parco di Porto Conte. Ci saranno anche i marinai dell’associazione Riviera del Corallo, che si sentono danneggiati per lo stop alla pesca all’interno della baia di Porto Conte.Lo prevede il nuovo disciplinare in via di definizione. Due gatte da pelare per il direttore del Parco Mariano Mariani che ha confermato la sua presenza.

Querelle politica

La querelle, però, è anche e soprattutto politica. Il gruppo consiliare dell’Udc ha chiesto le dimissioni del presidente del Parco, Raimondo Tilocca, in quota al partito dello scudo crociato. «Visto che è sempre assente – conferma il capogruppo Christian Mulas - chiediamo che venga dato spazio ad altri». Il diretto interessato non si è scomposto. «Mai mi dimetterò – avverte Tilocca – il mio mandato scadrà con il rinnovo del prossimo Cda, un Consiglio di amministrazione più che mai compatto e che lavora sulla concretezza dei programmi e dei progetti. Le imminenti elezioni – prosegue il presidente del Parco – evidentemente stanno dando alla testa ai probabili futuri candidati». Gli operatori che portano i turisti per mare, intanto, sperano che il “listino” dell’Area marina protetta possa essere ritoccato al ribasso. «Siamo molto contenti di poter partecipare alla riunione sul disciplinare del 2024, – spiega Stefania Piras – porteremo in commissione un elenco di richieste tra cui la possibilità di avere uno sconto sulle tariffe, delle boe dedicate e di essere riconosciuti come ditte autorizzate a operare nell’Area marina».

