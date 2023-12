Parco Is Arenas, chiuso il contenzioso 

L’accordo è stato raggiunto: poco più di 1 milione per chiudere il contenzioso fra Comune e la ditta Andreoni, l’impresa cagliaritana che nel 2012 si aggiudicò i lavori del mega progetto da oltre 8 milioni di euro nel parco di Is Arenas. Al centro del contendere - come viene ricordato nella delibera dell’esecutivo comunale - alcuni lavori che sarebbero stati eseguiti in difformità al progetto.

Dopo la sentenza in primo grado, l’impresa ha avviato una causa civile contro il Comune, per poi avviare una trattativa legale conclusa con l’accordo definito di recente e al centro di una delibera di Giunta approvata ieri: poco meno di 1 milioni e 200mila euro, risorse che il Comune dovrà versare per chiudere il contenzioso, a fronte di oltre 3 milioni chiesti inizialmente. Accordo che va a sbloccare il Pia, programma integrato d’area, che per la zona a ridosso del palazzetto dello sport di via Beethoven prevede una serie di interventi e servizi: dal mercato all’aperto, con stalli per la sosta e viali alberati pedonali, al parcheggio di scambio fra via Salieri e via Beethoven. Non solo: nel progetto ripreso in mano dall’attuale amministrazione, c’è anche un centro servizi fra il parcheggio di scambio e via Beethoven, un parco di educazione stradale e uno spazio attrezzato all’aperto per lo skate. (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA