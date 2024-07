Parco invaso dalle sterpaglie 

Il parco comunale dei Due Nuraghi, a Macomer, è un’oasi ad alto rischio incendi. Che succederebbe se divampassero le fiamme? Se lo chiedono diversi cittadini che hanno le case a ridosso del parco. Vivono nel timore che questo periodo di caldo intenso la vegetazione incolta possa diventare una miscela incendiaria.

La lettera

«Non dormiamo sogni tranquilli - scrive in una lettera un gruppo di famiglie che hanno le abitazioni a ridosso del parco, accanto al nuraghe Tilipirche - l’incuria di questo spazio ne determina l’inagibilità. Chiediamo solo che venga fatta la dovuta manutenzione per mettere in sicurezza l’intera area, comprese le abitazioni che si affacciano sul parco, del rione di Santa Maria, e un intervento tempestivo da parte del Comune per ripristinare il decoro e la sicurezza del parco».

Le sterpaglie

Le sterpaglie sono cresciute a dismisura. È già successo altre volte, che il parco venisse preso di mira dai piromani. Finora, grazie all’intervento tempestivo delle forze antincendio, si è potuto evitare il peggio.

Il parco dei Due Nuraghi, una striscia di verde che si affaccia nella vallata di Tossilo, tra il vecchio cimitero e la parte a valle dell’antica chiesetta di Santa Maria, era stato realizzato dal Comune alla fine degli anni Novanta. È spesso frequentato da famiglie con bambini. C’è anche un bar posto ai margini del parco che richiama altre presenze.

Il Comune

Negli ultimi anni il parco ha subito un graduale abbandono, spesso dovuto alla mancata manutenzione, con la sfalcio della vegetazione, che avviene normalmente in primavera, ricoprendo anche i percorsi interni. Da parte dell’amministrazione comunale c’è la volontà di mettere a posto le cose. «Con gli sfalci e la pulizia del parco di Santa Maria siamo in ritardo, ma rientra nel piano di interventi programmati dall’amministrazione comunale - dice l’assessore all’Ambiente, Toto Listo - purtroppo quest’anno abbiamo dovuto fare gli straordinari, intervenendo più volte in aree dove la presenza delle erbacce era maggiore rispetto ad altri posti. Il parco dei Due Nuraghi nei prossimi giorni sarà messo in sicurezza e nel decoro».

