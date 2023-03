Parco internazionale, sogno lungo 30 anni 

«Sarebbe molto importante, per il territorio della Gallura e del Nord Sardegna, pensare ad un Parco Internazionale insieme ai vicini della Corsica». Lo afferma Leonardo Lutzoni, direttore dell’Area Marina Protetta di Capo Testa-Punta Falcone. «Ho trovato molto interessante il progetto che vuole portare avanti il direttore del Parco Nazionale di La Maddalena, Giulio Plastina; anch’io sono convinto che, anche alla luce di una riunione che abbiamo avuto recentemente a Cagliari, con la Regione Sardegna, si debba ripensare il ruolo dei parchi e delle aree marine protette, sia in termini di sviluppo locale che sovra locale».

Sì all’allargamento

Il direttore del Parco di La Maddalena, Plastina, ha dichiarato poche settimane fa che si sarebbe recato a marzo, a Bonifacio per riparlare, col collega francese della Riserva Naturale delle Bocche di Bonifacio, Jean Michel Culioli, della questione. Un’idea, questa del Parco Internazionale, che risale a trent’anni fa quando si incontrarono l’allora ministro dell’Ambiente, Carlo Ripa di Meana e l’omologa francese Segolene Royal. Idea poi concretizzatasi - ma solo formalmente - nel 2010 quando gli allora ministri dell'Ambiente italiano e francese, Prestigiacomo e Borloo, siglarono un protocollo in tal senso. Al quale tuttavia non seguirono esiti concreti, nonostante gli sforzi compiuti alcuni anni fa da presidente Parco Nazionale, Giuseppe Bonanno. Rispetto ad allora però, c’è un’altra realtà, che si affaccia sulle Bocche di Bonifacio, ed è quella appunto dell’Area Marina Protetta di Santa Teresa Gallura, istituita nel 2018. «È dunque più che mai importante coinvolgere questa nuova realtà in questo discorso», affermò Plastina. La realizzazione del Parco Internazionale, prosegue il direttore dell’AMP Capo Testa-Punta Falcone, Leonardo Lutzoni «potrebbe permettere di allargare le vedute sia in termini di sviluppo economico ma soprattutto di sviluppo turistico oltre a garantire che deve rimanere, come missione principale che ci accomuna, quella dello sviluppo sostenibile. Questo darebbe inoltre l’opportunità di scambi, di ricerca scientifica sia in ambito marino che terrestre». Ma il direttore Lutzoni va oltre: «Sono convinto che comunque non basterà soltanto la firma di un protocollo d’intesa, bisognerà pensare anche a delle strategie attuative di questo progetto, che permettano di avere dei risvolti operativi all’interno di territori di riferimento».

