Parco inclusivo di Rinaggiu: ecco il bando per la gestione 

Lavori praticamente finiti e consegna dell’opera imminente, per questo il Comune di Tempio anticipa i tempi e pubblica il bando per la gestione del nuovo parco inclusivo di Rinaggiu. Il compendio sarà il parco della cittadina gallurese, collegato al polo termale, ma completamente recintato per consentire le attività in sicurezza, soprattutto di persone con disabilità e bambini, e la chiusura serale. Il sito comprende impianti di uso gratuito e altri a pagamento (padel, tennis, calcio a otto e basket). L’obiettivo degli assessori che si occupano del compendio, Anna Paola Aisoni e Francesco Quargnenti, è quello di aprire subito i battenti del parco e partire immediatamente con la gestione e quindi con tutte le attività. Sul sito istituzionale del Comune si legge: «L’affidamento è finalizzato alla gestione dell’intera struttura e degli spazi di pertinenza, interamente recintata, compresi impianti, attrezzature e arredi in base ad un programma annuale e pluriennale, fatti salvi i limiti derivanti dalla natura stessa dell’impianto e dal particolare servizio pubblico da garantire. L’offerta e la documentazione devono essere presentate esclusivamente sulla piattaforma telematica SardegnaCat entro le ore 23,59 del 16 aprile». Dice l’assessore Francesco Quargenti: «È solo il primo passo verso la valorizzazione di tutta l’area di Rinaggiu». Il progetto è stato finanziato dalla Regione con tre milioni e mezzo di euro.

