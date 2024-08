Parco Iloi, reperti a portata di tutti 

Quello che appare agli occhi dei visitatori è un “Parco archeologico di Iloi, Ispiluncas, Serra Linta” completamente riqualificato grazie ad alcuni importanti interventi che rendono tutta l'area decisamente più fruibile. Si sono infatti concluse le opere per le quali l'amministrazione comunale ha investito 390mila euro. Ripuliti in particolare tutti gli spazi e realizzati nuovi camminamenti che consentiranno anche a quanti si muovono con difficoltà di poterne ammirare le bellezze. Ma è stata anche installata una cartellonistica che permetterà una visita più accurata.

Il sindaco

«La gestione - sottolinea il sindaco, Salvatore Pes- è affidata alla associazione Iloi che si occupa già del Museo del territorio e ovviamente è pronta a fornire, su richiesta, l'opportunità di visite guidate». L'area archeologica, continuamente interessata a nuove scoperte grazie alle campagne di ricerche da parte dell’Università di Sassari attraverso il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali, è sicuramente una delle più importanti della Sardegna centrale.

L’unicità

Si affaccia per buona parte a poca distanza del lago Omodeo e ha caratteristiche uniche per la presenza di reperti di diverse epoche: capannine pre nuragiche, domus de janas, tombe dei giganti e il complesso nuragico. Ma i progetti non finiscono qui. «Abbiamo in programma di realizzare un punto di accoglienza - conclude Pes - per per quanti hanno la necessità di fermarsi e conoscere meglio questo enorme patrimonio del paese».

