Parco, i cacciatori all’attacco 

Gutturu Mannu, il parco non convince i cacciatori. Le doppiette di Decimomannu hanno approfittato dell’incontro ad Assemini di “Camminiamo insieme”, organizzato per condividere con la popolazione il percorsi dell’oasi naturalistica, per ribadire la loro posizione: «Da trent’anni la caccia c’è stata preclusa e mancano i cartelli perimetrali lungo i 170 chilometri del perimetro del parco ch arriva sino a Domus De Maria e Santadi».

Il direttore di Gutturu Mannu, Carlo Murgia, ha ribadito che si tratta di un’area protetta da leggi regionali e nazionali che escludono l’attività venatoria: «Il parco non toglie un metro quadro ai cacciatori e ho già affidato l’incarico ad una società per delimitare i confini dell'area protetta».

È stato un incontro importante quello ospitato nell’aula consiliare di Assemini e che si inserisce in un calendario di appuntamenti che sta coinvolgendo i dieci paesi del Gutturu Mannu. «Il parco – ha detto il presidente Giacomo Porcu – deve diventare un polo attrattivo di richiamo turistico, capace di produrre economia, benessere e cultura del rispetto della natura».

In passato le foreste di Gutturu Mannu erano una fonte inesauribile di approvvigionamento energetico, perché là le comunità recuperavano la legna indispensabile per tutte le attività quotidiane: dalla cucina al riscaldamento, fino alla cottura delle ceramiche. Oggi è un prezioso tesoro faunistico ambientale in uno straordinario equilibrio naturale di corsi d'acqua naturali, dove sono custoditi anche i resti, in località Fanebas, di un villaggio nuragico, mai oggetto di studi e di scavi.

«Assemini – ha detto Carlo Murgia, è un territorio fondamentale, si trova al centro del parco e possiede la struttura di Gambarussa, acquisito da Forestas, che verrà convertito in albergo. Strategici i lavori sulla Provinciale che conduce a Gutturu Mannu, per la quale ci sono già due milioni di euro per realizzare una pavimentazione non asfaltata, ma depolverizzata e così percorribile da auto, biciclette, autobus elettrici. L’installazione di pannelli fotovoltaici, nelle nostre strutture, ci consentirebbe di garantire una ecosostenibilità importantissima per noi».

«L’ascolto delle popolazioni – chiude Serenella Paci (organizzatrice degli incontri) – saranno utili per il piano di sviluppo economico e sociale del parco».



