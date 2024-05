«Parco giochi pericoloso  per i bambini» 

In attesa della riqualificazione, regna l’incuria: vialetti sconnessi, altalene malconce e scivoli pericolosi. «Nei giardini di viale Repubblica i giochi sono in stato di totale abbandono», denuncia il presidente dell’associazione ex esposti amianto, Giampaolo Lilliu. A destare maggiore preoccupazione sono le condizioni del “Villaggio Lisbona”: due scivoli collegati da passerelle e da uno spazio coperto sotto il quale spesso si intrattengono anche adolescenti. Le corde che sorreggono il ponte mobile tibetano sono completamente sfilacciate. Non se la passa meglio l’altro scivolo, che anziché accompagnare la discesa dei bimbi sul pavimento anti-trauma, termina con un pericoloso gradino. La gomma che riveste i seggiolini delle altalene per i più piccoli è logora e lascia affiorare parti completamente arrugginite.

«A rischio c’è la salute dei bambini. Che fine ha fatto il progetto di manutenzione annunciato qualche mese fa?», domanda Lilliu. Il Parco della Resistenza è destinatario di un finanziamento regionale di 140mila euro che prevede il rifacimento dei camminamenti interni, l’allestimento di un’area fitness attrezzata, la manutenzione e sostituzione dei giochi esistenti e la realizzazione di una nuova area gioco con spazi dedicati alla sabbia e all’acqua all’aria aperta. «Gli interventi - assicurava il Comune nel dicembre 2023 - saranno realizzati entro il 2024». ( m. g. )

