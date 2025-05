Parco giochi di Nuracesus, scivoli e altalene da risistemare 

I giochi per bambini del parco di Nuracesus sono rovinati dal tempo e il Comune stanzia poco meno di 5mila euro per la loro manutenzione. A Nuraminis l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Anni ha programmato un intervento nell’area ludica di Nuracesus, un sito appena fuori dall’abitato caratterizzato dalla presenza di un antico lavatoio (pregevole esempio di architettura industriale dei primi decenni del secolo scorso) e dove in tempi più recenti è stato realizzato un complesso ricettivo con piscina scoperta, arena spettacoli, area ristoro e parco giochi attrezzato.

«Occorre provvedere con la dovuta urgenza alla manutenzione straordinaria delle attrezzature ludiche installate presso il parco Nuracesus, che necessitano della sostituzione di alcuni elementi danneggiati nonché una tinteggiatura delle parti lignee», si legge nell’atto che impegna la somma (4.744 euro) necessaria ai lavori.

Castello multifunzione, scivoli, altalene e giostrine: gran parte delle attrezzature ludiche sono in legno e saranno rimesse a nuovo. Il parco di Nuracesus è finito appena un anno fa al centro di polemiche per la gestione, affidata ad un soggetto esterno, che teneva chiudeva la struttura alle 19 durante la scorsa estate, col risultato di restringere l’accesso ad un’area pubblica a chi desidera fare una passeggiata nelle calde ore serali nel parco dotto gli eucalypti. (i. pil.)

