Parco giochi attrezzato a su Cantaru 

Presto i bambini del Guilcier potranno avere uno spazio tutto nuovo dove trascorrere pomeriggi all’aria aperta. A Ghilarza procedono spediti i lavori per il nuovo parco giochi a su Cantaru. Uno spazio da sempre molto frequentato che ora però si rifà totalmente l’immagine grazie a un finanziamento di 400mila euro, ottenuti dal Comune con un bando del Gal. Risorse che consentiranno non solo di sistemare un tappeto gommato di 400 metri quadrati, ma anche di sostituire i giochi e integrarli con nuove attrazioni per i più piccoli. Un’operazione che consentirà anche all’amministrazione di risparmiare sulla manutenzione del verde in questo spazio. Inoltre sarà realizzato un piccolo parco giochi a servizio della nuova ludoteca trasferita di recente nell’area vicina alla pista di atletica e alle scuole medie. I lavori dovranno essere conclusi e rendicontati entro metà ottobre. «È un investimento importante – spiega il sindaco Stefano Licheri -Già dalle precedenti legislature era nostra intenzione sistemare ulteriormente il parco giochi, ma non saremmo mai riusciti a farlo con fondi di bilancio. In un secondo momento sistemeremo anche le telecamere». Spesso in passato lo spazio di Su Cantaru è stato preso di mira dai vandali.

