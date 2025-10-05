VaiOnline
Ghilarza.
06 ottobre 2025 alle 00:50

Parco giochi attrezzato a su Cantaru 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Presto i bambini del Guilcier potranno avere uno spazio tutto nuovo dove trascorrere pomeriggi all’aria aperta. A Ghilarza procedono spediti i lavori per il nuovo parco giochi a su Cantaru. Uno spazio da sempre molto frequentato che ora però si rifà totalmente l’immagine grazie a un finanziamento di 400mila euro, ottenuti dal Comune con un bando del Gal. Risorse che consentiranno non solo di sistemare un tappeto gommato di 400 metri quadrati, ma anche di sostituire i giochi e integrarli con nuove attrazioni per i più piccoli. Un’operazione che consentirà anche all’amministrazione di risparmiare sulla manutenzione del verde in questo spazio. Inoltre sarà realizzato un piccolo parco giochi a servizio della nuova ludoteca trasferita di recente nell’area vicina alla pista di atletica e alle scuole medie. I lavori dovranno essere conclusi e rendicontati entro metà ottobre. «È un investimento importante – spiega il sindaco Stefano Licheri -Già dalle precedenti legislature era nostra intenzione sistemare ulteriormente il parco giochi, ma non saremmo mai riusciti a farlo con fondi di bilancio. In un secondo momento sistemeremo anche le telecamere». Spesso in passato lo spazio di Su Cantaru è stato preso di mira dai vandali.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Trump ad Hamas: «Pace subito» Ma apre a modifiche al piano

Netanyahu rilancia: «Senza la liberazione di ostaggi non si va avanti» 
Cronaca

Addio all’ex sindaco e preside dei licei sempre in prima linea

Oristano e Burgos sotto choc: malore fatale per Pino Tilocca 
Valeria Pinna
Regione

L’operazione rimpasto prende forma

Le ipotesi per gli M5S: Manca alla Sanità e Ciusa al Lavoro 
Roberto Murgia
Regionali

Calabria, FdI cerca lo sprint per superare il nodo Campania

Affluenza in calo, si vota anche oggi Napoli, alt di FI al meloniano Cirielli 