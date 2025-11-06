Parco giochi accanto alla Materna 

Serrenti investe nel benessere dei più piccoli con la creazione di un nuovo spazio verde presso la scuola materna: un’area completamente rinnovata e pensata per offrire ai bambini momenti di gioco e socialità in totale sicurezza. Grazie a un finanziamento regionale di 30mila euro destinato alla cura delle aree verdi e dell’arredo urbano, è stato realizzato un ampio prato e acquistati nuovi giochi e arredi, tra cui panche-tavolo per un valore di cinquemila euro.

«Abbiamo voluto creare un ambiente bello e funzionale – spiega la vicesindaca Maura Boi – con un manto verde e arredi in legno che stimolino il gioco e la condivisione».

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di sviluppo sostenibile, che mira a migliorare la qualità degli spazi pubblici e a promuovere inclusività e socialità. «Una comunità cresce davvero – aggiunge Boi – solo se ogni luogo riflette attenzione, sicurezza e bellezza».

