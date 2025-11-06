VaiOnline
Serrenti.
07 novembre 2025 alle 00:36

Parco giochi accanto alla Materna 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Serrenti investe nel benessere dei più piccoli con la creazione di un nuovo spazio verde presso la scuola materna: un’area completamente rinnovata e pensata per offrire ai bambini momenti di gioco e socialità in totale sicurezza. Grazie a un finanziamento regionale di 30mila euro destinato alla cura delle aree verdi e dell’arredo urbano, è stato realizzato un ampio prato e acquistati nuovi giochi e arredi, tra cui panche-tavolo per un valore di cinquemila euro.

«Abbiamo voluto creare un ambiente bello e funzionale – spiega la vicesindaca Maura Boi – con un manto verde e arredi in legno che stimolino il gioco e la condivisione».

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di sviluppo sostenibile, che mira a migliorare la qualità degli spazi pubblici e a promuovere inclusività e socialità. «Una comunità cresce davvero – aggiunge Boi – solo se ogni luogo riflette attenzione, sicurezza e bellezza».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Ex assessora accusa: sostituita in Giunta perché sono incinta

Il sindaco di Oliena replica: «Non è nel mio modo di agire» 
Fabio Ledda Marilena Orunesu
La storia

«Ho sconfitto il cancro grazie alla ricerca e alle cure sperimentali»

L’esperienza di Giovanna Manca: «Vorrei aiutare chi vede tutto nero» 
Sara Marci
Camera

Nuovo caso Almasri, bufera sul Governo

«La richiesta libica di estradizione è un pretesto, arrivò dopo il rimpatrio» 
olbia

Una mail da Elia, che sterminò i familiari

Ancora ricerche nell’Isola per Del Grande, fuggito dall’istituto dove lavorava 
Andrea Busia