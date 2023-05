Parco giochi a Porto Alabe 

Era un’opera molto attesa da tutti, soprattutto dai più piccoli, ma ora è finalmente diventata realtà, per la gioia dei tanti turisti che popolano la borgata marina di Tresnuraghes. Si sono conclusi infatti i lavori di completamento del parco giochi di Porto Alabe, con la creazione di un accogliente spazio di divertimento per bambini. «Per questo progetto – spiega il sindaco Gianluigi Mastinu- sono stati utilizzati i fondi nazionali destinati a investimenti in infrastrutture sociali annualità 2022-2023». Oltre al luogo turistico, sono in corso di perfezionamento interventi simili anche nel centro abitato. «È stata prevista – evidenzia il primo cittadino- la sistemazione di alcuni giochi anche nell’area esterna del centro diurno di via San Marco che si concluderà entro qualche giorno». ( s.c. )

