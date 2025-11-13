Parco geominerario, c’è il nuovo statuto 

Il parco geominerario della Sardegna ha finalmente il suo statuto. Dopo l’approvazione da parte della Regione è arrivato anche l’ok del Governo. Si tratta di un piccolo, ma significativo passo in avanti nella tormentata vicenda di un ente paralizzato da mesi. La situazione si è sbloccata dopo l’interrogazione parlamentare presentata dal deputato Gianni Lampis (Fratelli d’Italia) il 3 ottobre scorso. «Grazie anche a questo impulso – sottolinea Lampis - l’intesa espressa dalla Regione Sardegna il 28 ottobre scorso rappresenta un passaggio cruciale che ha consentito al ministero dell’Ambiente di procedere all’approvazione definitiva dello statuto».

Il futuro

Il parlamentare di Arbus auspica «una nuova governance che dia risposte immediate alle comunità del Parco e alle esigenze di riscatto sociale e sviluppo economico da tempo attese nelle aree ex minerarie. Resta tuttavia il rammarico per il fatto che questa vicenda si sarebbe potuta risolvere molto prima, se la Giunta regionale non avesse atteso oltre un anno e mezzo per esprimere il proprio parere di competenza e avesse ritardato notevolmente anche la nomina del collegio dei revisori dei conti». Sulla vicenda negli ultimi mesi sono intervenuti a più riprese i sindaci che fanno parte della Comunità del parco geominerario. Tantissimi gli appelli alla Regione e al Governo.

I Comuni

«Lo statuto serve per consentire al parco di essere operativo, ma non basta. L’ente ha bisogno di un presidente che deve essere nominato dal ministero dell’Ambiente d’intesa con la Regione», dice Pietro Cocco, sindaco di Gonnesa e presidente della Comunità del parco. Finora l’ente è andato avanti quasi esclusivamente sotto la guida dei commissari. L’ultimo, Elisabetta Anna Castelli: il suo mandato è scaduto nell’agosto del 2024 e da quel momento il parco è rimasto senza guida. L’ente di fatto è bloccato. «C’è una marea di pratiche ferme negli uffici – aggiunge Pietro Cocco – ci sono 81 Comuni coinvolti. Non si possono spendere le risorse e non si può programmare l’attività. Da tempo chiediamo un cambio di marcia. Crediamo nelle potenzialità del parco geominerario. Speriamo che dopo l’approvazione dello statuto si facciano tutti gli altri passaggi per dotare l’ente di un presidente e di un direttivo». Nelle casse di sono 16milioni di euro. Tantissimi. Bloccati proprio dall’assenza di una governance stabile.

La storia

Il parco geominerario della Sardegna nasce nel 2001. Viene istituito in seguito alla protesta di Giampiero Pinna (ex consiglere regionale e “padre” del Cammino minerario di Santa Barbara), che occupò per 155 giorni il Pozzo Sella a Monteponi.

