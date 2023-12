Parco fotovoltaico, Uta dice no ai signori del sole  

L’ipotesi della realizzazione di un mega parco fotovoltaico nelle campagne intorno a Monte Arcosu, a Uta è stata accolta con una levata di scudi. I primi a esprimere un parere su quello che, almeno sulla carta, sarebbe l’impianto più vasto d’Italia, con una copertura di circa 200 ettari, sono stati i rappresentanti dell’amministrazione comunale, con una nota: «Il Comune di Uta – vi si legge – ha espresso formalmente un parere motivato negativo al progetto. Attiveremo gli strumenti necessari per consentire di portare avanti le ragioni delle comunità locali e dei Comuni, coinvolgendo Regione e Governo, che riteniamo responsabili e competenti, al fine di un loro immediato intervento che possa rendere più equilibrato l'attuale quadro normativo, che non lascia margini di manovra ai Comuni. Chiediamo, come espresso dal coro unanime dei Comuni, che Regione e Governo non rimangano inermi».

Api fra i pannelli

Tra i cittadini in tanti non capiscono dove e come questo progetto verrà attuato. Gli agricoltori, diretti interessati, si mostrano scettici e, in alcuni casi, preoccupati. Romano Meloni, apicoltore di 65 anni, titolare dell’azienda “Le tre api”, commenta: «L’area in questione – spiega – dovrebbe essere contigua con la zona industriale, anche se ricade completamente nella zona agricola. In questo territorio ho lavorato per 30 anni, svolgendo il servizio d’impollinazione in un’azienda che produceva prugne, dove ho prodotto anche il rarissimo miele di questo frutto. È una zona di grande importanza per la produzione del miele. Ora – aggiunge – resta da capire se qui intendono realizzare un parco agrivoltaico, meno invasivo, o uno fotovoltaico come quello sorto nella zona industriale che per noi è stato un disastro perché i lavori hanno comportato l’eliminazione di tutti gli agrumeti, i frutteti e le fasce frangivento di eucalipti. Siamo dovuti andare via perché le api morivano, i pannelli bassi non consentono nessun tipo di coltivazione». Per Meloni «è necessario trovare un’intesa: le normative europee dicono che bisogna tener conto degli impollinatori e delle api. Mi auguro che si conservino il paesaggio e le fasce frangivento: radere al suolo tutto sarebbe un nuovo disastro e ci costringerebbe ad andare via anche da li. Questa, inoltre, è una zona ricca di canali a rischio esondazioni».

«Sarà la desertificazione»

Anche Angelo Asuni, 69 anni, titolare dell’azienda agricola “Mendula Monte Arcosu”, ha qualche preoccupazione: «Non capiamo esattamente dove verrà realizzato questo parco», confida. «Cinquant’anni fa – prosegue – la zona industriale è sorta su una terra ricchissima, e una delle risorse idriche più grosse dell’Isola è stata sacrificata all’industria: ne resta un catafascio industriale, che si sta cercando si sostituire con dei panelli fotovoltaici. Evitiamo un nuovo suicidio: tanti sostengono che è necessario ridurre entro 10 anni la quantità di anidride carbonica nell’aria e l’unico sistema è piantare alberi. Queste aree fertili, dove può svilupparsi l’agricoltura e possono nascere boschi che possono realmente contribuire alla riduzione di CO2, sono la nostra salvezza. Installare questi pannelli nelle campagne e nelle aree agricole è una scelta scellerata: di questo passo la Sardegna diventerà un deserto. Alcuni anni fa – aggiunge Asuni – abbiamo toccato i 42 gradi di temperatura e ci sembrava un record: in pochi anni siamo arrivati ai 48, come nell’interno del Sahara. Pere e susine sono diventate nere, i frutti cadono dalla pianta in pochi giorni, anche la resistente macchia mediterranea sta soffrendo. Però continuiamo a disboscare e sacrificare i fertili terreni agricoli per fare spazio ai pannelli fotovoltaici, che potrebbero essere installati in altre aree».

Una tesi sostenuta anche Alessandro Lecca, agricoltore di 43 anni: «Non dovrebbe comportare problemi l’installazione nell’area industriale. Cosa ben diversa se si sceglie di occupare terreni agricoli per un area così vasta».

Per oggi è stata annunciata una nota del Wwf, associazione presente nell’areale di Monte Arcosu con una splendida oasi naturalistica.

