Parco fotovoltaico, si apre il dibattito 

Sull’impianto agrovoltaico previsto nelle campagne di Macomer, progetto che si sviluppa su 40 ettari poco distanti dall’inceneritore di Tossilo ma fuori dal perimetro del consorzio industriale, si apre il dibattito.

Battista Cualbu, presidente regionale di Coldiretti, mette sul giusto binario i termini dell’intervento: «Diciamo subito che non deve essere imposto dall’alto, ma nella realizzazione di questi impianti ci deve essere il reale vantaggio per gli allevatori e per i proprietari dei terreni, oltre che per le comunità, nel rispetto dell’ambiente. Ovviamente è preferibile che tali impianti sorgano in aree industriali dismesse». Gli amministratori comunali di Macomer si dicono possibilisti ma a condizione che ci sia la tutela del territorio. Così anche Toto Listo, assessore all'Ambiente. «Per quanto ci riguarda, valuteremo, anche attraverso tavoli di confronto come procedere. Sia ben chiaro che a noi sta a cuore il rispetto dell’ambiente e allo stesso tempo lo sviluppo economico del nostro territorio».

Il progetto, da quel poco che trapela, ricade su terreni pascolativi privati e avrebbe superato anche lo scoglio legato alle autorizzazioni necessarie che devono rilasciare la Regione e la Provincia. ( f. o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA