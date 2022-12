Parco fotovoltaico: dopo il no del Comune la bocciatura del Tar 

A fine gennaio, il Suape di Serramanna ha comunicato la conclusione negativa del procedimento, sottolineando il parere negativo «non superabile» della Regione. L’intervento proposto, infatti, sarebbe dovuto nascere all’interno di una cava dismessa, in località “Isca Flumini Leni”, interessata da un Piano di recupero ambientale. Contro la bocciatura la società ha presentato un ricorso al Tar Sardegna con l’avvocato Andrea Sticchi Damiani, mentre il Comune era assistito dal legale Valerio Tallini. In giudizio si sono costituiti anche la Regione con gli avvocati Sonia Sau e Floriana Isola ed i Ministeri che hanno preso parte alla conferenza di servizi, assistiti dall’avvocatura di Stato.

Il 22 settembre dello scorso anno, la società privata aveva depositato allo Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (Suape) del Comune di Serramanna un’autocertificazione unica per ottenere il via libera a realizzare l’impianto nella cava dismessa di “Saboddus-Trunconi”. La Serramanna Solar srl chiedeva anche il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, visto che il progetto era ricompreso nella fascia di 150 metri dal Riu Leonaxius e dal torrente Leni. Meno di un mese dopo, era stata convocata la conferenza di servizi presso il servizio tutela del paesaggio della Regione, convocando tutti gli enti chiamati a pronunciarsi per il rilascio del via libera all’impianto.

Legittimo bocciare il progetto del parco fotovoltaico nell’ex cava dismessa. Lo ha chiarito il Tribunale amministrativo della Sardegna, rigettando il ricorso presentato dalla società Serramanna Solar srl che chiedeva ai giudici di annullare la determinazione del 26 gennaio scorso con la quale era stato espresso il diniego a realizzare l’impianto da 7,49 MegaWatt al termine della conferenza di servizi.

Il progetto

Il ricorso

Le motivazioni

La prima sezione del Tar Sardegna presieduta da Marco Buricelli (a latere i giudici Tito Aru e Oscar Marongiu) non ha accolto nessuna delle eccezioni indicate nel ricorso. «Il parere è stato reso dall’amministrazione titolare del potere», si legge nella sentenza, «che ha espresso le sue valutazioni attraverso il richiamo alle conclusioni dell’ufficio tecnico competente allo svolgimento dell’istruttoria, evidenziando in tal modo, con l’adesione a tali conclusioni, la sua posizione sul progetto senza che – ai fini della legittimità del parere – si rendesse necessaria un’ulteriore indagine da parte del dirigente». I magistrati amministrativi sono categorici. «Una volta preso atto che le opere erano state ritenute in contrasto con la fascia di rispetto dell’invaso artificiale e con l’area di recupero ambientale», prosegue, «non residuava alcun margine di una diversa scelta discrezionale per il dirigente dell’ufficio regionale». Insomma: per il Tribunale amministrativo regionale, alla luce di quanto appurato dai tecnici, l’esito negativo della conferenza di servizi era assolutamente legittimo.

