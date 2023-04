Parco fotovoltaico, coro di proteste per il sì del Ministero 

«Riteniamo paradossale e assurdo – dice Emanuele Lilliu, presidente della Fondazione Barumini – che non si tenga conto del parere negativo della Soprintendenza archeologica: scavalcare questi pareri concedendo il via libera a questi progetti vorrebbe dire creare un grave precedente per un possibile ulteriore assalto a luoghi così sensibili e delicati nel territorio regionale e oggi tutelati per le loro bellezze storiche, ambientali e archeologiche».

«L’istruttoria della Soprintendenza ha dato esito negativo per vari motivi», ricorda Gianfranca Salis, dalla Soprintendenza per Cagliari, Oristano, Sud Sardegna e Ogliastra: «L’impatto visivo sul nuraghe Su Nuraxi è di estremo rilievo e il parere negativo è legato anche alla necessità di preservare il contesto di giacenza del sito, unico sito Unesco della Sardegna».

La compatibilità ambientale positiva rilasciata dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione di un parco fotovoltaico in territorio di Tuili, località Guranu, di 15.190 kW, ha suscitato molte polemiche, lasciando gli amministratori nello sconforto. L’area ricade all’interno del piano di gestione de Su Nuraxi di Barumini. A fare scalpore è la decisione positiva del Ministero arrivata nonostante il parere negativo della Soprintendenza che opera nel territorio.

Sfregio a Su Nuraxi

L’area

L’area su cui si intende realizzare il parco fotovoltaico “Green and Blue Tuili”, proposto dalla SF Ele S.r.l., rientra nella zona di rispetto del sito archeologico di Su Nuraxi. Altri siti archeologici si trovano nelle vicinanze. Inoltre, l’area è particolarmente sensibile dal punto di vista paesaggistico per la presenza dell’altopiano della Giara e del Castello della Marmilla di Las Plassas. Il parere negativo espresso dalla Soprintendenza era un segnale forte sulla necessità di tutelare e conservare il patrimonio culturale del territorio. Nonostante questa posizione, il Ministero ha deciso di proseguire con l'autorizzazione. La zona interessata è nota per segnalazioni di rinvenimenti fin dall’inizio dell’Ottocento: «Nelle vicinanze – prosegue Salis – vi sono due nuraghi e un tratto di strada romana. Il rischio archeologico è altussimo». Il Nuraghe Turriga dista 238 metri e quello Monte Lionaxi, 547.

Le voci

Inveisce Michele Zucca, sindaco di Barumini: «Tutto il territorio di Tuili è incluso nel Piano di gestione di Su Nuraxi. In questo senso il provvedimento ci coinvolge, ma soprattutto ci preoccupa il fatto che il giudizio sia stato pronunciato in disprezzo al parere tecnico della Soprintendenza: inaccettabile».

Da Tuili interviene il vicesindaco Maurizio Concas: «Concordo, non è corretto che il Ministero abbia ignorato il parere della Soprintendenza: questa posizione che essere contrastata. Ci sono dei compromessi da considerare a vantaggio dell’energia pulita, con gli aspetti di ricaduta territoriale e dei benefici, ma non bisogna creare un precedente. Occorre difendere il principio del rispetto delle istituzioni».

Dalla Fondazione Barumini si dicono fortemente contrari a questi progetti calati dall’alto senza concertazione con i territori e che compromettono paesaggio e sviluppo turistico-ambientale: «Lo abbiamo detto fortemente per l’eolico – conclude Lilliu – e lo ribadiamo per il fotovoltaico. Oltre alla gravità della presentazione di un progetto che insiste in un’area ambientale di grande pregio e di stretta tutela come la Giara, c’è da considerare che tutti i Comuni che afferiscono a questo Parco fanno parte del Piano di gestione del sito Unesco Su Nuraxi».

Per discutere di questi temi e del progetto del fotovoltaico mercoledì alle 15,15 si riunirà il Consiglio comunale di Barumini.

