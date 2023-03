Parco, fondi alle associazioni 

Una serie di contributi per chi intende portare avanti iniziative di promozione e valorizzazione del parco di Gutturu mannu. L’ente Parco ha stanziato 15mila euro da destinare ad associazioni, società, fondazioni e comitati che intendono organizzare durante il 2023 varie tipologie di eventi nel territorio di Gutturu mannu. L’obiettivo è quello di promuovere i territori che fanno parte della immensa riserva naturalistica e, allo stesso tempo, rendere il parco maggiormente vivo.

Verranno finanziate iniziative culturali, educative e sociali; eventi sportivi e per il tempo libero; appuntamenti per la promozione turistica; eventi per la promozione e valorizzazione dei beni ambientali; spettacoli teatrali, musicali e pellicole cinematografiche; convegni, mostre ed esposizioni. Il contributo sarà concesso a sostegno delle spese effettivamente sostenute per l’organizzazione e la realizzazione delle diverse iniziative. I soggetti richiedenti devono presentare domanda esclusivamente via pec al protocollo del Parco, all’indirizzo: posta@pec.parcogutturumannu.it. La domanda di partecipazione dovrà̀ essere redatta su carta intestata e contenere i dati anagrafici e codice fiscale del rappresentante legale, l’indirizzo della sede. (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA