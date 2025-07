Parco fluviale,  un bando comunale per la gestione 

Un’oasi di opportunità a due passi dal centro abitato, uno spazio verde di due ettari all’interno del quale si potranno praticare diversi sport, assistere a spettacoli o eventi culturali, ma anche portare a passeggio il proprio cane e organizzare dei barbecue: il Parco fluviale de Rio Mannu si candida a diventare il luogo ideale per i residenti di Villa San Pietro ma anche per i centri vicini.

Sulla via d’accesso per la Strada statale 195, accanto alla pista ciclabile che conduce alle porte del Parco di Gutturu mannu, il parco realizzato dal Comune con 2 milioni di euro di fondi Pnrr, verrà dato in concessione ai privati: il bando per l’assegnazione dell’intera zona scadrà il 5 agosto.

La sindaca, Marina Madeddu, spiega come il parco cambierà la vita dei cittadini: «A chi si assicurerà la gestione di questi spazi chiediamo soprattutto che venga garantita sempre l’apertura al pubblico, soprattutto durante l’estate. Nel bando abbiamo inserito la gestione del campo da padel da noi realizzato, più quello predisposto che verrà completato dal privato, e di un punto ristoro: la concessione sarà di 15 anni».

Un frutteto e un orto urbano, un’area per lo sgambamento dei cani, un piccolo campo da basket e una palestra a cielo aperto, una parete per l’arrampicata, uno spazio barbecue, un piccolo anfiteatro: il Parco fluviale offrirà molte opportunità. «Con questo progetto abbiamo centrato due obiettivi – dice Marina Madeddu -, da un lato siamo riusciti a bonificare un’area abbandonata di sterpaglie e canneti, dall’altro siamo riusciti a creare un’area attrezzata per il tempo libero destinata al tempo di libero dei residenti di tutte le età: il miglioramento della qualità della vita dei cittadini passa anche attraverso progetti simili».

Silvio Persico, assessore ai Lavori pubblici, illustra i contorni di questa piccola oasi verde: «L’intervento ha comportato la riqualificazione complessiva dell’area attraverso la realizzazione di percorsi pedonali che garantiscono piena accessibilità e connessione tra le diverse zone del parco. La fruibilità è ulteriormente valorizzata dalla presenza di numerose essenze arboree e floreali, che offrono ombra, comfort climatico e un’esperienza sensoriale arricchita dalle fioriture stagionali.

Con i lavori sono stati installati anche panchine, cestini, fontanelle e recinzioni, e gli impianti tecnologici, tra cui il sistema di irrigazione alimentato da pozzi, la videosorveglianza, l’ impianto fotovoltaico e l’illuminazione dotata di sensori crepuscolari, tutti realizzati nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e sostenibilità ambientale».



